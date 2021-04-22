محاولة سرقة مبنى حكومي في ذي قار.. والشرطة تتدخل

2021/04/22 | 16:31 - المصدر: NRT عربية

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مبنى ديوان المحافظة

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منذ 23 دقیقة

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أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الخميس، بأن القوات الأمنية أحبطت محاولة سرقة مبنى حكومي قيد الإنشاء من قبل ثلاثة اشخاص، مشيرا إلى انها تمكنت من اعتقال اثنين منهم فيما تمكن الثالث من الفرار.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (22 نيسان 2021)، إن "سيطرة النجدة المرابطة قرب مدينة العاب الناصرية شاهدت ثلاث دراجات نارية (ستوتة) تدخل مبنى ديوان المحافظة قيد الإنشاء ويحاولون السرقة".

وأضاف البيان، ان "دوريات السيطرة توجهت للمبنى وضبطت واحدة من الدراجات محملة بالأبواب الحديدية والخشبية، وتم اعتقال سائقها المدعو (م.غ.خ) مواليد 2000، كما ضبطت دراجة أخرى تعود لشقيقه المدعو (ع.غ.خ) مواليد 1999 واعتقاله أيضا، وتم ضبط الدراجة الثالثة فارغة فيما لاذ صاحبها بالفرار".

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