الصحة تسجل 8450 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 8450 اصابة بـ وباء كورونا و 6872 حالة شفاء اضافة الى وفاة 30 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.
وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.
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