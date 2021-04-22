2021/04/22 | 16:34 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 22 أبريل 2021 | 04:29 مساءً | عدد القراءات : 7

رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الأسدي

عزى رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، بوفاة النائب عدنان الاسدي الذي وافته المنية صباح اليوم.

وذكر بيان لمكتبه تلقته"عين العراق نيوز" ، انه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب النائب عدنان الأسدي، وبهذا المصاب الأليم أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب العراقي ومجلس النواب وحزب الدعوة الإسلامية وكتلة دولة القانون، وبالغ المواساة لعائلة ومحبي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وَيلّهم ذويه الصبر والسلوان".

وتوفي النائب والقيادي في ائتلاف دولة القانون، عدنان الأسدي، صباح اليوم الخميس، أثر مضاعفات فيروس كورونا.

وعدنان هادي الاسدي سياسي عراقي من مواليد عام 1952 في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، حاصل على شهادة الدبلوم في الصيدلة من معهد الصحة العالي.

وشغل مناصب أمنية بعد عام 2003 ابرزها الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ولعدة سنوات.

وفاز بعضوية مجلس النواب عن محافظة المثنى في دورته الثانية 2010-2011 والثالثة 2014-2018، كما فاز في الانتخابات التشريعية العراقية لعام 2018 بعدد اصوات بلغ 7,331 صوتاً.

وفي شباط 2004 شغل الاسدي منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الادارية، بعدها في عام 2006 شغل منصب الوكيل الاقدم للوزارة ، وفي عام 2008 عاد الاسدي إلى منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الادارية والمالية

غفران الخالدي

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