الأردن: الإفراج عن 16 متهماً بقضية الانقلاب

2021/04/22 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة أفرجت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، عن 16 متهماً بقضية الانقلاب.وقالت وكالة الأنباء الأردنية في خبر تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “نيابة أمن الدولة تفرج عن 16 متهما في قضية الفتنة”.[…]

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