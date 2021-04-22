صالح يعزي بوفاة الأسدي

2021/04/22 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني عزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، بوفاة رئيس كتلة دولة القانون النيابية النائب عدنان الأسدي، إثر مضاعفات فيروس كورونا.وقد تلقى “المركز الخبري الوطني” نص التعزية التي تقول: “ببالغ الحزن […]

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