وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية للشاعر الكبير سعدي يوسف

2021/04/22 | 16:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واعتابع وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ، اليوم الخميس، تطورات الحالة الصحية للشاعر الكبير سعدي يوسف الذي يمر بحالةٍ صحيةّ حرجةٍ في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن . وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "الوزير قام بتوجيه رسالةٍ إلى وزارة الخارجية العراقية ذكر فيها أنَّ من واجب وزارة الثقافة المهني رعاية الأدباء والفنانين، وعدم ادّخار أي جهد في الوصول إليهم في بلدان المهجر، ورعاية شؤونهم ، وطلب من الخارجية مخاطبة سفير جمهورية العراق في لندن جعفر الصدر؛ ليسارع إلى الاتصال بذوي الشاعر سعدي يوسف والاطمئنان على صحته، و زيارته نيابةً عن الوزير"، مؤكداً "حرص الوزارة على متابعة حالة الشاعر ، وتلبية احتياجاته، على أن يجري ترتيب مكالمةٍ هاتفيةٍ، وقد تفاعل السيد جعفر الصدر مع الموضوع، واتصل ببيت الشاعر لتزويده بآخر التطورات الصحية".يذكر أنَّ الشاعر والمترجم والكاتب سعدي يوسف يُعد مع محمود درويش، و أدونيس من عمالقة الشعر العربي في النصف الثاني من القرن العشرين بما قدمه من إنجازاتٍ أدبيةٍ. وُلد في أبي الخصيب، بالبصرة عام 1934، تخرج في دار المعلمين العالية ببغداد 1954، عمل في التدريس والصحافة الثقافية ونال جوائز في الشعر منها جائزة سلطان بن علي العويس، والتي سحبت منه لاحقاً ، والجائزة الإيطالية العالمية، وجائزة كافافي من الجمعية الهلّينية.في العام 2005 نال جائزة فيرونيا الإيطالية لأفضل مؤلفٍ أجنبيّ.في العام 2008 حصل على جائزة المتروبولس في مونتريال في كندا.كُتبت عن شعره دراسات باللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية. عضو هيئة تحرير "الثقافة الجديدة".عضو الهيئة الاستشارية لمجلة نادي القلم الدولي عضو هيئة تحرير مساهم في مجلة بانيبال للأدب العربي الحديث. دخل في مستشفىً في لندن منذ مطلع شهر نيسان الجاري، إثر مضاعفات مرضه العضال.

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