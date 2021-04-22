مرقد الامام الحسين (ع) يتشح بالسواد في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى (ع)

2021/04/22 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: صلاح السباح

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