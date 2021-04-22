العراق يعلن موعد استغنائه عن استيراد الغاز الايراني

2021/04/22 | 16:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار ان العراق سيستغني عن استيراد الغاز الايراني لتوفير الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول عام 2024 موضحا ان حكومته ستستمر في طلب الاعفاء الاميركي من العقوبات على ايران لضمان بقاء هذا الاستيراد حتى ذلك الوقات متوقعا استمرار اسعار النفط فوق60 دولارا حتى نهاية العام الحالي.

وقال وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار ان بلاده تستورد حاليا 50 مليون متر مكعب من الغاز من ايران يوميا لتوفير الطاقة الكهربائية منوها الى ان بلاده تعمل حاليا على تطوير صناعة الغاز حيث ستنطلق عملية تنفيذ مشروع الناصرية (جنوب البلاد) لتكرير الغاز منتصف الشهر المقبل.

وأشار الى ان “قيادة الدولة مسؤولة عن ترتيب أوضاع تمديد الاستثناء الاميركي للعراق من العقوبات الاميركية ليتمكن من الاستمرار باستيراد الغاز الايراني متوقعا تمديد هذا الاستثناء مجددا في استيراد العراق للغاز من ايران ..



موضحا ان “العراق سيبقى معتمداً على الغاز الايراني لغاية عام 2024” كما قال في مقابلة مع قناة الفرات العراقية تابعتها “ايلاف”.

وأضاف وزير النفط “لدينا مشكلة الغاز الايراني وهي مستمرة في ظل عدم الاستقرار ولذلك نبحث عن بدائل”.



ووعد العراقيين بان “يكون صيف هذا العام أحسن من العام الفائت في تجهيز الكهرباء”..



واكد سعي وزارته مع وزارة الكهرباء لتوفير متطلبات أعلى ما يمكن من الوقود والصيانة .

استمرار سعر برميل النفط فوق 60 دولارا لنهاية 2021

وتوقع وزير النفط أستمرار سعر برميل النفط فوق 60 دولاراً حتى نهاية العام الحالي 2021.



وأوضح ان “العراق خفض انتاجه بنسبة 23% من قيمة الصادرات وهو لم يلتزم به 100% بل أقل من 90% بسبب صادارت اقليم كردسان” مشدداً على ان “العراق صاحب قرار في اجتماعات أوبك”.

وبين ان “العراق يصدر حالياً مليونين و900 الف برميل يومياً و87 مليون برميل شهرياً وغالبيتها من الجنوب ويحصل مقابل على واردات بقيمة 5 مليارات دولار شهريا .



واشار الى ان “السوق العالمية تستعيد عافيتها والتدفقات المالية ممتازة ونأمل تصدير اكثر من من 3.6 مليون برميل اذا تواصل التعافي في السوق” مبينا ان “العراق سيصدر 4 ملايين برميل يوميا بدءا من نيسان ابريل عام 2022”.



وأوضح عبد الجبار ان “العراق يستورد من 2 الى 2.7 مليار دولار من المشتقات النفطية وخفضها لأكثر من 50% وفي نهاية 2021 ستنخفض الى 90%” .

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