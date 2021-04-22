2021/04/22 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في موضوع لقاح "كوفيد 19" اكتشفنا في لبنان أن القطاع الخاص أكثر تلوثاً بالفساد من القطاع العام، وأكثر تخففاً من القيود الأخلاقية التي من المفترض أن تضبط عمليات التلقيح.ذاك أن آليات مراقبة نزاهة حملة التلقيح وجدت أثناء توليها المهمة بما يتعلق بالتلقيح العام قنوات ضبط بقيت مقبولة، إلى حد ما، بفعل إشراف البنك الدولي على الحملة، وبفعل الرقابة الإعلامية التي رافقتها.

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