2021/04/22 | 17:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

272 مشاهدة

أفاد مصدر، الخميس، بان رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد جلسة البرلمان إلى اشعار اخر، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وفي وقت سابق من اليوم، (22 نيسان 2021)، حول البرلمان جلسته الاعتيادية إلى تداولية للسبب ذاته.

وكان مجلس النواب، أعلن جدول أعمال جلسته التي من المقرر ان تنعقد يوم الثلاثاء الماضي وتم تاجيلها إلى اليوم، وتضمن الجدول التصويت على مشاريع بعض القوانين ومناقشات عامة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تحويلها تداولية.. البرلمان يؤجل جلسته إلى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تحويلها تداولية.. البرلمان يؤجل جلسته إلى اشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).