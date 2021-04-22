استثمار الديوانية تحصي عدد المشاريع المنجزة والمتلكئة

2021/04/22 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية - واعكشفت هيئة استثمار الديوانية ،اليوم الخميس، عن وجود 20 مشروعا متلكئا في المحافظة بسبب الإجراءات الأدارية والبيروقراطية . وقال مدير هيئة استثمار الديوانية رزاق شبر لوكالة الانباء العراقية (واع) ،أن " الهيئة منحت أكثر من 42 إجازة استثمار في عدة قطاعات مختلفة، وتم انجاز 13 مشروع منها وهي تقدم خدمات للمواطنين بمختلف القطاعات".وأضاف ، إن "هناك 9 مشاريع قيد الانجاز وستنتهي قريبا ،فيما يوجد 20 مشروعاً متلكئاً بالوقت الحالي والسببُ لا يعود للمستثمرين وإنما للإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي يعاني منها الاستثمار".وتابع شبر ، إن " جميع الوزارات لديها عشرات الملفات للتوقيع على العقود الاستثمارية مع الجهة المالكة ومصادقة التصاميم "، موضحا انه "ما يؤسف منه إن الصلاحيات من المفترض أن تنقل الى المحافظين وأهمها المصادقة على التصاميم خصوصاً وإن هناك جهة فنية في المحافظة قادرة على الموافقة على هذه التصاميم لكن إصرار وزارة البلديات والاشغال العامة على الموافقة قبل التصديق على هذه التصاميم من قبلها سيؤدي الى التأخير الكبير في إنجاز المشاريع خاصة المشاريع السكنية التي نحن بامس الحاجة لها".وأشار مدير هيئة استثمار الديوانية إلى إن "هناك أموراً أٌخرى ترافق عرقلة المشاريع منها الخلافات العشائرية والتجاوزات على موقع المشروع والتي تتسبب في التأخير"، مؤكدا "سعي المديرية لتذليل جميع الصعوبات امام المستثمرين".

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