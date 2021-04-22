ضبط مواد كيميائية خطرة بأحد موانئ البصرة

2021/04/22 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم

الخميس،، عن قيام كوادرها بضبط حاوية

محملة بمواد كيمائية خطرة في محافظة

البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان كوادرها تمكنت من ضبط حاوية

حجم ٤٠ قدم

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