2021/04/22 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الخميس، ان الأمن في العراق مرتكز لأمن

المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه

تحديات عدة ينبغي العمل والتنسيق

لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات

والتوترات عبر الحوار.

و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح لنائب رئيس الحكومة الروسي: استقرار العراق مرتكز لأمن كل المنطقة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح لنائب رئيس الحكومة الروسي: استقرار العراق مرتكز لأمن كل المنطقة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).