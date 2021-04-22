سائق يقتل معلمة استأجرته ويرمي جثتها في نهر بالديوانية

2021/04/22 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

التابعة لوزارة الداخلية، اليوم

الخميس، القبض على متهم بقتل معلمة

ورميها في النهر بمحافظة الديوانية.

وذكر إعلام الداخلية في بيان مقتضب

تلقته وكالة نون الخبرية، أن "وكا

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