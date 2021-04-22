تحالف عراقيون يعزي بوفاة الأسدي

2021/04/22 | 17:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قدم تحالف عراقيون التعزية بوفاة رئيس كتلة دولة القانون النيابية عدنان الأسدي.

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