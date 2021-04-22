2021/04/22 | 17:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة الهدافين للجولة 23 من الدوري الممتاز لكرة الصالات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة الهدافين للجولة 23 من الدوري الممتاز لكرة الصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).