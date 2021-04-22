البعثيون وقضايا الإسلام وتاريخ الأمة القومي (2) - جعفر المظفر

2021/04/22 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر في الطريق إلى مكتب عفلق في مبنى القيادة القومية الفخم نهاية منطقة الجادرية في بغداد تذكرت أيام عملي في المكتب الثقافي يوم كان المغدور عبدالخالق السامرائي رئيسا للمكتب قبل أن يحتل صدام حسين موقعه.



وكنت أرى السامرائي أثناء عملي في الدار التي شغلها المكتب الثقافي والواقعة على جانب الكرخ من دجلة على مقربة من القصر الجمهوري حيث خصص لي غرفة إلى جانب غرفته.



وكثيرة هي المشاهد التي أتذكرها هناك, وكانت ......





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