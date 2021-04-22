2021/04/22 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تجاوزت عدد إصابات فيروس كورونا في العراق حاجز المليون إصابة، منذ يوم أمس الأربعاء، فيما تجاوزت الوفيات حاجز الـ15 ألف إصابة.بدأ مسلسل الفيروس التاجي، بنقل العدوى عبر طالب إيراني يدرس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يلحق نائبا جديدا بقائمته البرلمانية المركز الخبري الوطني.

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