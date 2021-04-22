توضيح بشأن سبب انخفاض منسوب المياه في سد دوكان

2021/04/22 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص أكد مدير سد دوكان، كوجر جمال، اليوم الخميس، أن منسوب المياه في السد انخفض حوالي 14 مترا عن وضعه الطبيعي، بسبب قلة الأمطار.وقال جمال في حديث خص به (بغداد اليوم)، اليوم إن "مستوى المياه في سد دوكان انخفضت بحوالي 14 متر بسبب قلة الأمطار، مما سيولد ذلك مشكلة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتزويد المواطنين بالماء".وأضاف أن "إدارة السد تواصلت مع وزارة الموارد المائية واطلعتها على الوضع الحالي للسد على أمل إيجاد حلول سريعة، قبل تعرض مدن كثيرة للجفاف من بينها مدن إقليم كردستان وخاصة محافظة السليمانية".من جهة أخرى أصدرت مديرية ماء السليمانية، بيانا أشارت فيه إلى أن الخزين المائي في سد دوكان انخفض إلى 14 متراً عن مستوى امتلائه بينما انخفض خزين سد دربنديخان إلى 18 مترا.وقالت المديرية في بيان إن "تغيير مجرى الروافد التي تصب في السدين، تسببت بانخفاض نسبة اطلاقات المياه القادمة إليهما، وقد بات هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على السدين مع انخفاض معدل تساقط الأمطار مما جعلنا نواجه مخاطر شحة المياه".وحذرت المديرية أيضا من أنه "إذا استمر معدل تساقط الأمطار السنة المقبلة مثل السنة الحالية مع عدم ايلاء الاهتمام لهذا الأمر فإننا سنواجه أزمة كبيرة"، داعية حكومة الإقليم والجهات المعنية إلى "المباشرة بمناقشة هذا الأمر، والبحث عن حلول لهذه المشكلة".

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