وزير الصحة يستعرض التعاون العراقي - الإماراتي خلال لقائه الزعابي

2021/04/22 | 17:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، مع السفير الاماراتي سالم الزعابي، الخميس، يبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصحة بين البلدين.

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وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 نيسان 2021)، أنه "استقبل وزير الصحة والبيئة في مكتبه اليوم سفير دولة الامارات العربية المتحدة في العراق سالم عيسى الزعابي والوفد المرافق له، وسط حضور وكلاء وزارة الصحة".

واستعرض التميمي "جهود العراق في مواجهة جائحة كورونا وجهود توفير اللقاحات للمواطنين وكذلك تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الصحي بين البلدين".

واشاد السفير الاماراتي "بجهود العراق و وزارة القحة في مواجهة فيروس كورونا والاجراءات التي تتخذها لحماية مواطنيها من الاصابة وتوفير الاجراءات الصحية المثلى للمرضى".

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