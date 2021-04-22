وفاة الشاعر العراقي مروان حمزة

2021/04/22 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي صباح اليوم الخميس 22 نيسان، 2021 الشاعر العراقي مروان عادل حمزة، في العاصمة بغداد.

ونعى عدد من زملاء وأصدقاء حمزة، الأخير، ووصفوا وفاته بـ"الصدمة المفاجئة".

وبحسب مقربين من الشاعر الراحل، فإن مراسم تشييع جثمانه ستكون اليوم من مقر اتحاد الادباء، وسط العاصمة بغداد.

وحمزة شاعر من بغداد، عمل أستاذاً للغة العربية في معهد إعداد المعلمات، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

وأصدر مجموعة شعرية عنوانها (تراتيل طيور محنطة)، وحاز على عدد من الجوائز، وشارك في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية.

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