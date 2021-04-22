كلاويز: النضال الصحفي يتطلب تضحيات الصحفيين

2021/04/22 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت السيدة كلاويز الصحفيين بيوم الصحافة الكوردية.وتقول: ان النضال الصحفي يتطلب تضحيات الصحفيين.

وقالت كلاويز في برقية تهنئة:

الصحفيون الاعزاء مبارك عليكم عيد (كوردستان).

مر 123 عاما على عمر (صحيفة كوردستان) وبالتاكيد سنحتفل بهذا اليوم بعد مئات السنين.

نهنئ بهذه المناسبة الذكرى المباركة لميلاد (كوردستان).



اتوجه بتحياتي وتقديري الى كل الصحفيين والاعلاميين.

واتوجه بتحياتي الخاصة الى روح الاستاذ مقداد مدحت بدرخان الطاهرة وعائلة البدرخانيين وجميع الرجال والنساء الذين واكبوا وبشجاعة مجال الصحافة الكوردية وجعلوا من دمائهم مركبا لتثقيف الصفحات التاريخية للصحافة الكوردية.

اؤكد بانكم لا تضيعوا طريقكم الحقيقي وستواصلوا قافلة بدرخان.

اهنئكم مرة اخرى.



تحية لقافلة نضال الكلمة الكوردية الاصيلة والقلم الشجاع لهذا التاريخ البراق.

PUKmedia

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