العراق: أعلى هيئة قضائية في 'حرج كبير' بسبب مجالس المحافظات

2021/04/22 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب ستار الجابري، الخميس، ان قرار حل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فيه مخالفات قانونية ودستورية، لكن بسبب الاحتجاجات كان مجلس النواب مضطرا أن يستجيب للمطالب وبالتالي صوت على حلها، وسيتم حسم القضية من قبل المحكمة الاتحادية خلال الايام المقبلة.

وذكر الجابري، في تصريح لـNRT اليوم، (22 نيسان 2021): "عندما تنظر إلى الجانب القانوني والدستوري من قضية حل مجالس المحافظات والاقضية و النواحي ترى فيه مخالفات، لكن بسبب الاحتجاجات كان مجلس النواب مضطرا أن يستجيب للمطالب وبالتالي صوت على حلها".

وأوضح النائب، "ذهب توجه الأخوة إلى القضاء، وتنظر المحكمة الاتحادية الان بالطعن المقدم من المجالس المعنية في جلستها الأولى لكن أجل النظر في هذه القضية للأيام القادمة".

وأضاف الجابري، "وإذا نظرنا إلى الجانب القانوني فانه مع الطعن بنسبة كبيرة..



لكن الجو العام وهذه الانسدادات والاحتجاجات القائمة في بعض المناطق هو مع عدم عودتهم".

وتابع "وكان من المفترض أن يكون هناك قرار سياسي سريع وجريء لإجراء انتخابات لهذه المجالس خصوصا مجالس المحافظات وإعطاء فرصة للدماء الجديدة والشباب وإلى أبناء المحافظات بما لايوثر على وضع الدولة العام".

وبين، يكون ذلك "من خلال تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات كل محافظة مايقارب 50٪ ويكون إعطائهم فرصة لإدارة محافظاتهم والرقابة على المحافظين".

وأكمل انه "بصراحة بعض المحافظات منذ حل مجالسها، وان كان هناك تحفظات على بعض أعضائها، الا ان بعض المحافظات شهدت فسادا أكبر مما كان عليه الحال في ظل وجود مجالس المحافظات سابقا، وان هذا القرار سوف يحسم من قبل المحكمة الاتحادية اعتقد انها في حرج كبير بين النظر بالجانب القانوني وبين رغبة الشارع العراقي في عدم عودة المجالس لكن الحد والفيصل هو الرأي القانوني في ماتراه المحكمة مناسبا".

يذكر انه في يوم الاثنين الماضي (19 نيسان 2021)، عقدت المحكمة الاتحادية العليا، أولى جلساتها بالتشكيل الجديد، ونظرت في الدعوى الخاصة بالطعن في قرار مجلس النواب بخصوص مجالس المحافظات، واجلت المرافعة في الدعوى الى يوم 2021/5/4.

A.A

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