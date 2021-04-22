العتبة الحسينية المقدسة تتكفل بعلاج أحد جرحى التفجير الإرهابي الذي استهدف ساحة الطيران

2021/04/22 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الخميس، عن تكفلها بعلاج احد جرحى

التفجير الارهابي الذي طال الابرياء في

ساحة الطيران أواخر شهر كانون الثاني

الماضي، وذلك في مستشفى الإمام زين

العابدين (عليه السلام) التخص

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