بهدف المساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجة السوق بأفضل أنواع المحاصيل الزراعية.. مزارع العتبة الحسينية تستعد لحصاد محصول الحنطة

2021/04/22 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ادارة مشروع مزارع سيد الشهداء

(عليه السلام) التابعة لقسم التنمية

الزراعية في العتبة الحسينية المقدسة،

عن مواصلة الجهود لحصاد محصول الحنطة في

مزارعها.

وقال رئيس القسم قحطان عدنان عوز

الشمري، إن

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