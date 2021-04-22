2021/04/22 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب الأمين العام للعتبة

الحسينية المقدسة الاستاذ حسن رشيد

العبايجي، الخميس، عن تحقق نسب انجاز

جديدة ومتقدمة في المشروع.

وقال العبايجي وهو المدير المفوض لشركة

(طيبة كربلاء) المنفذة لمشروع مطار

ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف عليها بالتفاصيل.. مسؤول في العتبة الحسينية يكشف نسب الانجاز في مشروع مطار كربلاء الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف عليها بالتفاصيل.. مسؤول في العتبة الحسينية يكشف نسب الانجاز في مشروع مطار كربلاء الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).