السجن 3 أعوام لأستاذ جامعي بتهمة الإساءة للدين في الجزائر

2021/04/22 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةالأكاديمي الجزائري سعيد جاب الخير (أرشيف)الأكاديمي الجزائري سعيد جاب الخير (أرشيف)الخميس 22 أبريل 2021 / 17:32قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية اليوم الخميس، بالسجن النافذ 3 أعوام دون إيداع، الاستاذ الجامعي سعيد جاب الخير بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين.وقررت المحكمة اليوم تغريمه نحو 50 ألف دينار جزائري (400 دولار).وأكد المحامي عبد المؤمن شادي لوكالة الأنباء الألمانية أن حكم اليوم ليس نهائيا وإنما ابتدائياً ، مشيرا إلى أن من المقرر الطعن فيه. وكان عدد من المحامين في الجزائر أودعوا شكوى لدى محكمة ابتدائية ضد الباحث في علم التصوف والشؤون الاسلامية سعيد جاب الخير قبل أشهر، بعدما كتب منشورات على صفحته بفيس بوك، أثارت جدلا واسعا.دعا جاب الخير، في هذه المنشورات، إلى "تنظيم فعاليات موسيقية في المساجد، واعتبار الحج وذبح الأضحية طقوساً وثنية"، ونشر تغريدات عن النبي محمد، كتب في إحداها "إذا كان النقد الديني خطيئة، فلماذا كان الرسول محمد ينتقد دين قريش".24 - د ب أ

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