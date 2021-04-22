خانقين تسجل اعلى حصيلة للاصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة

2021/04/22 | 18:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي في قضاء خانقين يوم الخميس، تسجيل اعلى حصيلة باصابات كورونا في القضاء منذ تفشي الجائحة.

وقال المصدر الطبي لـ PUKmedia، وفضل عدم الكشف عن اسمه، ان قضاء خانقين سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

واضاف، ان عدد حالات الوفاة المسجلة بلغت 5 حالات، 4 منهم كانوا في العزل الصحي فيما توفي خامس خارج مراكز العزل، واصفا الوضع الوبائي لكورونا في خانقين بالسئ.

وكان مستشفى خانقين العام قد أصدر أمس الاربعاء، نداءا عاجلا حول الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد، محذرا المواطنين من مغبة التهاون في التعامل مع الوباء الذي بدأ بانتشار رهيب خلال الاشهر الماضية، داعياالمواطنين الى الإنتباه إلى الموقف الوبائي لمصابي كورونا المستجد والذي ومع شديد الأسف في تزايد مستمر وخاصة في الأيام الأخيرة.

والتمس المستشفى خلال بيانه، الاهالي بالإلتزام بالإجراءات الوقائية (لبس الكمامات، الابتعاد عن التجمعات والازدحامات، عدم إقامة الأعراس ومجالس العزاء، عدم زيارة المرضى الراقدين في المستشفى،) وخاصة العوائل الذين لديهم مصابين ورجاءا التعاون مع كوادرنا البطلة في مواجهه هذا الوباء للسيطرة والحيلولة دون المزيد من المصابين.

PUKmedia خاص

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