بدر النيابية تكشف لـNRT أسباب تأجيل جلسة البرلمان.. وتتحدث عن استجوابات بـ'الجملة'

2021/04/22 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

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كشف رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر، الخميس، سببين وراء تأجيل جلسة البرلمان، فيما كشف عن وجود استجوابات كثيرة يعتزم مجلس النواب اجراءها بحق وزراء وهيئات ونواب.

وقال شاكر لـNRT اليوم، (22 نيسان 2021)، ان "سبب تأجيل جلسة البرلمان يعود إلى عدم حضور النواب، مما أصبحت الجلسة تداولية"، نافيا "وجود تعمد بعدم الحضور لتأجيل الجلسة".

وأكد ان "الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد استجوابات للوزراء والهيئات والنواب الذين تحدثوا خارج السلوك النيابي".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد مصدر بان رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد جلسة البرلمان الاعتيادية إلى اشعار اخر، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتحويلها إلى تداولية للسبب ذاته.

وكان مجلس النواب، أعلن جدول أعمال جلسته التي كان من المقرر ان تنعقد يوم الثلاثاء الماضي وتم تأجيلها إلى اليوم، وتضمن الجدول التصويت على مشاريع بعض القوانين ومناقشات عامة.

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