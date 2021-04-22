2021/04/22 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء الدوليين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف والوفد المرافق له”، مبينا ان “الوفد الروسي نقل الى الكاظمي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتطلعه الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

كما نقل الوفد الى رئيس مجلس الوزراء، “رسالة خطية من رئيس حكومة روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين تتعلق بتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين العراق وروسيا وفتح افاق اوسع للشراكة الثنائية”.

واكد الكاظمي على “أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لما فيها من بعد تاريخي وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، “بحث الأوضاع الدولية والإقليمية وخاصة الوضع في سوريا، وجهود العراق التي تصب في صالح التهدئة وخلق تنمية مستدامة ترسخ السلام والاستقرار، كما بحث التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والجهود المبذولة في هذا الشأن ، ودعم العراق في معركته للقضاء على بقايا فلول الارهاب، كما جرت مناقشة الدعم الذي يمكن ان تقدمه روسيا الاتحادية لدعم العملية الانتخابية في العراق، وعملية توفير المراقبين الدوليين “.

واكد الكاظمي خلال اللقاء، ان “العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الدولية، وان الفرصة متاحة لمزيد من مشاركة الشركات الروسية في هذا المجال، وبما يدعم التبادل التجاري بين العراق وروسيا، فضلا عن التعاون في المجال الصحي وتوفير اللقاحات الروسية لمواجهة جائحة كورونا بشكلٍ مباشر من مصادرها”.

واكد البيان، انه “جرى الإتفاق على ان تعقد اللجنة العراقية الروسية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني اجتماعاتها في وقت قريب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وروسيا يبحثان التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وروسيا يبحثان التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).