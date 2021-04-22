موسكو تتهم الناتو بتنفيذ نشاطات استفزازية في البحر الأسود

2021/04/22 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، تواصل نشاطاتها الاستفزازية في منطقة البحر الأسود.

وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: “تستمر النشاطات الاستفزازية في الجزء الشرقي وفي حوض البحر الأسود بشكل إجمالي، من جانب الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، التي تسعى جاهدة لتعزيز وجودها بالقرب من حدود روسيا”.

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