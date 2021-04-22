الكاظمي: العراق يختط سياسة الانفتاح على الشركاء الدوليين

2021/04/22 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الدولية.وذكر المكتب الإعلامي المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي استقبل، نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف والوفد المرافق له، ونقل الوفد الروسي للكاظمي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتطلعه الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".وأضاف أن "الوفد نقل الى رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من رئيس حكومة روسيا الاتحادية السيد ميخائيل ميشوستين تتعلق بتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين العراق وروسيا وفتح افاق اوسع للشراكة الثنائية".وتابع أن "الكاظمي رحب بالوفد الروسي، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لما فيها من بعد تاريخي وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".وبين أن "اللقاء شهد بحث الأوضاع الدولية والإقليمية وخاصة الوضع في سوريا، وجهود العراق التي تصب في صالح التهدئة وخلق تنمية مستدامة ترسخ السلام والاستقرار".واشار إلى أن "الجانبين بحثا التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والجهود المبذولة في هذا الشأن ، ودعم العراق في معركته للقضاء على بقايا فلول الارهاب".وأضاف أنه "جرت مناقشة الدعم الذي يمكن ان تقدمه روسيا الاتحادية لدعم العملية الانتخابية في العراق، وعملية توفير المراقبين الدوليين، وجرى الإتفاق على ان تعقد اللجنة العراقية الروسية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني اجتماعاتها في وقت قريب".وأوضح الكاظمي خلال اللقاء، بحسب البيان، أن "العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الدولية، وأن الفرصة متاحة لمزيد من مشاركة الشركات الروسية في هذا المجال، وبما يدعم التبادل التجاري بين العراق وروسيا، فضلا عن التعاون في المجال الصحي وتوفير اللقاحات الروسية لمواجهة جائحة كورونا بشكلٍ مباشر من مصادرها".

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