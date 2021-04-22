2021/04/22 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على متهم قام بقتل معلمة ورميها في النهر بمحافظة الديوانية.

وأكدت الوزارة في بيان ان قوة مشتركة من مديرية شرطة محافظة الديوانية تمكنت من القاء القبض على متهم أقدم على جريمة قتل حصلت في قضاء السدير بالمحافظة، وراح ضحيتها معلمة تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما، مبينة ان القبض على المتهم تم بعد أقل من ثلاث ساعات على حصول الجريمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على سائق قتل معلمة والقى بجثتها في النهر بالديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على سائق قتل معلمة والقى بجثتها في النهر بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).