الكاظمي يتسلم رسالة خطية من رئيس حكومة روسيا الاتحادية.. هذه فحواها

2021/04/22 | 18:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل نائب رئيس الحكومة الروسي والوفد المرافق له

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