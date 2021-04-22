خلال 24 ساعة: العراق يسجل 8450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/04/22 | 18:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من 1010304 بعد تسجيل 8450 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 22 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل 8450 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 6872 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 87.5%.

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