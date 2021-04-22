2021/04/22 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أسرة مسؤول كبير سابق في الاستخبارات السعودية إن السلطات تستخدم اثنين من أبناءه لإجبار والدهما على العودة إلى البلاد من منفاه في كندا، وفقا لوكالة "رويترز".

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