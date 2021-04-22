الناطق باسم القائد العام يعلن إعادة أكثر من 4 آلاف اسرة نازحة إلى زمار وسنجار

2021/04/22 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم الخميس، إعادة أكثر من 4 آلاف اسرة نازحة إلى ناحية زمار وقضاء سنجار في محافظة نينوى.وقال رسول بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواتنا الامنية تواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في الكثير من مناطق غرب نينوى"، مبينا أن "القوات الامنية في قيادة عمليات غرب نينوى قامت بأعادة نازحين من اقليم كردستان العراق الى ناحية زمار وقضاء سنجار، وقد اصبح مجموع العوائل التي اعادتها الفرقة 15 هو 3741 عائلة و الفرقة 20 اعادت 3706 عائلة".وأضاف البيان أن "قواتنا الامنية مستمرة في تطهير جميع القرى لإكمال إعادة النازحين".وبحسب البيان فإن "قوة من الفرقة 16 في قيادة عمليات نينوى نفذت واجبا تفتيشيا في قرية المهندس، وعثرت على 11 حاوية عتاد 23 ملم وشريطين يحتويان على 40 اطلاقة و40 حشوة صاروخ 73 ملم من مخلفات داعش الارهابي وتم تفجيرها موقعيا".

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