خاطرة حول شعار -الأصالة والمعاصرة- ... ! - عمران مختار حاضري

2021/04/22 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري خاطرة حول شعار" الأصالة والمعاصرة"...!باعتقادي المتواضع أن الأمة العربية أنتجت فلاسفة أو متفلسفة و مفكرين لكن لم تحصل قطيعة مع التراث باتجاه حداثة حقة تكون العمدة فيها على الحرية و العقل تمكن من رؤية حداثية متطورة منفتحة و متحررة من المكبلات و القيود و ثقافة " الأمر و النهي" و الأزمة البنيوية للعقل العربي بصورة عامة...



حيث سيطرت الحداثة الاستهلاكية الاداتية الزائفة الباهتة تحت شعار المواءمة ......





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