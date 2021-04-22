الطب الشعبي في الميزان تعريف الطب الشعبي - التقليدي - الياس خليل نصرالله

2021/04/22 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الياس_خليل_نصرالله الطب الشعبي في الميزانتعريف الطب الشعبي - التقليديالطب الشعبي في الميزان:تعريفه:الطب التقليدي (الشعبي) هو مجموعة المعارف والمهارات والممارسات القائمة على التداول والمعتقدات والخبرات الأصيلة المتوارثة التي تمتلكها مختلف الثقافات.



والتي تُستخدم، سواء أمكن للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية والنفسية، أو تشخيصها أو علاجها أو تحسين أحوال المصابين بها.



وتطالب منظمة الصحة العالم ......





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