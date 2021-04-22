-كل ما تتزنق اقلع-! -كعب اخيل- نظرية -الاعتراف بالسد، مقابل الاعتراف الافريقى-! - سعيد علام

2021/04/22 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام الاستاذ عبد الناصر سلامه الكاتب الصحفى، ورئيس تحرير الاهرام الاسبق، يعتقد كما كثيرين، ان كارثة سد النهضة ومركزها، توقيع السيسى على ثيقة مارس 2015، كانت بسبب رغبة نظام 3/7/2013، فى استعادة عضوية مصر فى الاتحاد الافريقى، الذى كان قد تم تجميدها بسبب عزل نظام 3/7، للرئيس المنتخب محمد مرسى.(1)قبل اى شئ ..



لا مصر ولا الدول العربية، ولا جامعة الدول العربية، ولا اثيوبيا ولا الدول الافريقية، ولا ال ......





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