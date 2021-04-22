سورجي يناقش الإستعداد للإنتخابات والوضع الأمني في مخمور

2021/04/22 | 18:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نصرالله سورجي عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني مع أعضاء الهيئة العاملة في المركز آخر الإستعدادات الجارية للمشاركة في الإنتخابات المقبلة، فيما ناقش في زاوية من زوايا زياراته اليومية آخر التطورات الأمنية في منطقة مخمور مع نائب قائد فرقة 14 للجيش العراقي.

وثمّن سورجي في اجتماعه مع الهيئة العاملة في مركز تنظيمات قره جوغ الجهود المبذولة من أعضاء وكوادر المركز للمشاركة في الإنتخابات المقبلة، على ضوء التوجيهات الحزبية الصادرة بالتأكيد على ضرورة ان تكون المشاركة في هذه الانتخابات منطلقة من روح الشعور بالمسؤولية وتحمّل الصعاب من أجل راحة المواطنين وتقديم الخدمات، وقال أيضاً بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقى PUKmedia نسخة منه ان طموح الإتحاد الوطني الكوردستاني مازال يدور في ذات الفضاء بالجهود التي يبذلها من خلال كوادره وأعضائه في جميع المناطق لتقديم الخدمات للمواطنين وايصال صوتهم للجهات المعنية لتلبية متطلباتهم وحلّ مشاكلهم.

ومن ضمن نشاطاته اليومية، بحث سورجي آخر التطورات الأمنية مع نائب قائد فرقة 14 في الجيش العراقي العقيد الركن ادريس حسين سعيد خلال زيارة قام بها على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء وكوادر المركز.

رحّب سورجي بالتنسيق المشترك بين تنظيمات 20 والقوات الأمنية الأخرى من أجل استتباب الأمن والإستقرار في مخمور وجميع المناطق التابعة له، ليثمن هذا الشعور نائب قائد فرقة 14 ويؤكد بأن امن المنطقة واستقرارها يأتيان في أولويات واجبهم.

بخطوةٍ لا تختلف كثيراً عن زياراته السياسية والحزبية، زار سورجي اثنين من أبرز البيشمركة القدامى في الاتحاد الوطني الكوردستاني بمنطقة مخمور وهما سامي ذياب في ناحية ملا قره ولقمان ميلهورت في قرية "ميلهورت" للإطمئنان على وضعهما الصحي بعد أن ألم بهما مرض عضال، ليؤكد بأن الإتحاد الوطني الكوردستاني مازال ينظر بعين الاعتبار للتضحيات التي قدمها أبطاله من البيشمركة القدامى.

PUKmedia/ المكتب الاعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ

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