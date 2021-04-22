التعليم تعلن التقويم الجامعي للعام الدراسي المقبل

2021/04/22 | 18:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، التقويم الجامعي للعام الدراسي المقبل 2022، مشيرة إلى انها قررت اعادة العمل بنظام التعليم المدمج كما هو الحال لهذا العام الدراسي 2021 نفسه للعام الدراسي المقبل 2022.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (22 نيسان 2021)، ان "العام الدراسي القادم يبدأ بتاريخ 2021/10/10 وينتهي 2022/7/16".

وأضاف البيان، ان "امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ بتاريخ 2022/2/6 وتنتهي بتاريخ 2022/2/19".

وتابع، ان "امتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ بتاريخ 2022/6/26 وتنتهي بتاريخ 2022/7/16".

وأوضح ان "امتحانات الدور الثاني تبدأ بتاريخ 2022/9/11 وتنتهي بتاريخ 2022/9/24".

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