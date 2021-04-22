العراق وايران يبحثان تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات

2021/04/22 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ونائب وزير الدفاع الإيراني حجت الله قريشي، اليوم الخميس، سبل تبادل الخبرات الأمنية بين البلدين، وتكثيف الجهود لمكافحة المخدرات على حدودهما المشتركة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي، أن “الغانمي وقريشي والوفد المرافق، ناقشا أهمية تبادل الخبرات الأمنية بين البلدين”.

واضافت الوزارة، ان ” لقاء المسؤولين الأمنيين والعسكريين العراقيين والإيرانيين، شهد مناقشة سلسلة من القضايا التي تعزز أمن واستقرار البلدين”.

واشار الى ان “اللقاء بحث ايضا استمرار التنسيق والتعاون المشترك بهدف توفير الأمن على الحدود بين البلدين ومحاربة الجريمة بأشكالها كافة وبما فيها المخدرات”.

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