اجتماع في الكويت لتدعيم حظوظ العراق باستضافة خليجي 25

2021/04/22 | 18:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واعاستقبل وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطيري، اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال والوفد المرافق له لبحث ملف خليجي 25.وقال الاتحاد الكويتي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطيري ومدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف الصباح استقبلوا، اليوم وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال ومحافظ البصرة اسعد العيداني و رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي اياد محمد النداوي و الامين العام للاتحاد العراقي محمد فرحان عبيد، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد عقلة العنزي والأمين العام للاتحاد الكويتي صلاح القناعي".واضاف ان "الوفد العراقي سيعقد اجتماعاً مع المسؤولين في الكويت وذلك لتدعيم حظوظ العراق في استضافة كأس الخليج في نسختها الخامسة والعشرين".

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