2021/04/22 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حصد فيروس كورونا منذ تسجيل أولى الإصابات في تشرين الثاني من العام 2019 أكثر من 30 مليون شخص حول العالم.وفي آخر إحصائية تابعها “المركز الخبري الوطني” فإن عدد الوفيات حول العالم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 ملايين وفاة..



كورونا يتفاقم والإصابات عند أكثر من 141 مليوناً حول العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 ملايين وفاة.. كورونا يتفاقم والإصابات عند أكثر من 141 مليوناً حول العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 ملايين وفاة.. كورونا يتفاقم والإصابات عند أكثر من 141 مليوناً حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).