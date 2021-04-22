2021/04/22 | 18:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية، اليوم الخميس، نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، والوفد المرافق له.وأكد يوري بوريسوف، خلال الاجتماع مع الكاظمي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو الشركات الروسية للاستثمار في العراق لدعم التبادل التجاري) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو الشركات الروسية للاستثمار في العراق لدعم التبادل التجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).