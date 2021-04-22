الصحة: العراق الآن في قمة المنحنى الوبائي ووصلنا لأعلى معدل إصابات

2021/04/22 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة والبيئة، هيثم العبيدي، اليوم الخميس، أن البلاد في قمة المنحنى الوبائي ووصل لأعلى معدل إصابات بـ 7-8 آلاف حالة يومياً.

ونقلت وكالة الأنباء الزسمية "واع" عن هيثم العبيدي، قوله، إن "الموجة الحالية مثل سابقتها قد لا تستمر فترة أطول من شهر ويبدأ المنحنى بالهبوط"، مبينا ان "العراق الان في قمة المنحنى الوبائي ووصل لأعلى معدل إصابات بـ 7-8 آلاف حالة يومياً".

وأضاف العبيدي، أن "اللقاح المضاد لكورونا ضروري جداً في الفترة الحالية وكل اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة"، مبينا أنه "في كل دول العالم قد يكون اللقاح إجبارياً وعلى الأقل في المطارات".

وتابع، أن "أغلب مواطني العالم يرومون السفر وسيلجأون للقاح كورونا ليكونوا بأمان"، مشيرا إلى أن "الدوائر المزدحمة في العراق سيكون فيها اللقاح إجبارياً".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، تسجيل الكوادر الصحية 8450 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 6872 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة 30 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة".

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