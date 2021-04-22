إعادة أكثر من 4 آلاف اسرة نازحة إلى زمار وشنكال

2021/04/22 | 19:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم الخميس، إعادة أكثر من 4 آلاف اسرة نازحة إلى ناحية زمار وقضاء سنجار في محافظة نينوى.

وقال رسول بيان، إن "قواتنا الامنية تواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في الكثير من مناطق غرب نينوى"، مبينا أن "القوات الامنية في قيادة عمليات غرب نينوى قامت بأعادة نازحين من اقليم كوردستان الى ناحية زمار وقضاء شنكال، وقد اصبح مجموع العوائل التي اعادتها الفرقة 15 هو 3741 عائلة و الفرقة 20 اعادت 3706 عائلة".

وأضاف البيان أن "قواتنا الامنية مستمرة في تطهير جميع القرى لإكمال إعادة النازحين".

وبحسب البيان فإن "قوة من الفرقة 16 في قيادة عمليات نينوى نفذت واجبا تفتيشيا في قرية المهندس، وعثرت على 11 حاوية عتاد 23 ملم وشريطين يحتويان على 40 اطلاقة و40 حشوة صاروخ 73 ملم من مخلفات داعش الارهابي وتم تفجيرها موقعيا".

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