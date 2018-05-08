الافطار في 9 بلدان مختلفة (صور)

2021/04/22 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ الـ 13 من شهر نيسان الحال بدأ شهر رمضان في معظم البلدان الاسلامية ويمتنع فيه الصائم عن الطعام والشراب منذ صلاة الفجر الى صلاة المغرب وقد يمتد الصيام لساعات طويلة.

ويقوم الصائم بعد صلاة المغرب بالافطار وتناول الطعام والشراب والذي يكون مختلفا من بلد الى اخر ويتم تزين الوجبة بأصناف من الطعام والشراب حسب ثقافة البلد.

وفيما يأتي نعرض صور الافطار من 9 دول كما يأتي:

اميركا

بنغلادش

المغرب

الامارات

لبنان

مصر

تركيا

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