إبراهيموفيتش يحسم مستقبله مع ميلان خلال ساعات

2021/04/22 | 19:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، مستقبله مع النادي الإيطالي خلال الساعات القليلة المقبلة.وينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية الموسم الحالي. ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إبراهيموفيتش سيجدد رسميًا مع ميلان اليوم، والنادي سيعلن عن توقيع العقود في المساء.وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن ميلان توصل لاتفاق حول التفاصيل النهاية في العقد مع إبراهيموفيتش.وزعمت تقارير أن راتب إبراهيموفيتش في العقد الجديد سيكون 6.5 مليون يورو سنوريا، بالإضافة إلى المكافآت.

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